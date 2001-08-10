Тихоокеанское
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09:27, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Южносахалинцев зовут посмотреть на гравюры художников 80-х

Выставка «Мы из СССР: гравюры художников 80-х из коллекции коренной сахалинки Натальи Кирюхиной (к 45-летию творческой деятельности)» откроется в музее книги Чехова 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

- На выставке представят более 80 эстампов, выполненных в разных техниках: цинкография, мягкий лак, акватинта, цветная литография, литография, автолитография, лавис, резерваж, сухая игла, автоцинкография, травление и цветная линогравюра. Это работы не только сахалинской художницы Натальи Кирюхиной, но и её коллег, ведущих художников нашей страны, с которыми она работала с конца 80-х до середины 90-х годов XX века в подмосковном Доме творчества художников-графиков «Челюскинская». Там формировался талант именитых русских художников Игоря Грабаря, Павла Корина, Сергея Герасимова и многих других, - отметили в музее.

Выставка откроется в 17:00.

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