Совещание по подготовке и реализации областного этапа всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна - 2020» состоялось в Южно-Сахалинске. Его участниками стали более 30 специалистов отделов по делам молодёжи муниципальных образований, а также преподавателей и представителей районных администраций образовательных организаций.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи, участники совещания обсудили специфику, структуру и формат организации фестиваля в этом году. Он пройдет в апреле под девизом «Весна Победы» и будет посвящен Году памяти и славы в России.

- Важно, чтобы в организации фестиваля были заинтересованы не только органы исполнительной власти, но и сами участники из образовательных организаций, поэтому мы и провели это совещание. Здесь мы смогли услышать о пожеланиях, идеях участников. Это мероприятие ежегодно объединяет сотни творческих сахалинских студентов и нам хочется, чтобы мы могли донести до них важные смыслы, тем более в такой знаменательный для страны год, - отметил руководитель исполнительной дирекции регионального этапа фестиваля Александр Гаранин.

Планируется, что в этом году сахалинская "студвесна" соберет около 500 участников, которые представят 15 образовательных организаций.

Первый этап фестиваля состоится в районах области. Это отборочные туры в региональных муниципальных образованиях, которые должны завершиться до 1 марта. Победители отправятся на региональный этап. Он пройдет с 13 по 16 апреля.

В этом году участники будут соревноваться в девяти направлениях:

Вокальное; Танцевальное; Инструментальное; Театральное; Оригинальный жанр; Мода; Журналистика; Видео; Шоу-программа.

Оценивать мастерство сахалинцев будут приглашенные эксперты. Это Татьяна Малахова – режиссер-хореограф, награждена премией президента России «За творческий вклад в работу с молодым поколением». Экс-педагог Национальной школы балета Ильзы Лиепы. Участник оргкомитетов различных Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, аккредитованный член жюри Всероссийского национального фестиваля «Российская студенческая весна».

А также Сергей Харин – продюсер, автор песен, музыкант, лауреат Фестиваля «Песня года», Лауреат Фестиваля «Весна Победы», генеральный директор продюсерского центра «Дебют», аккредитованный член жюри национального фестиваля «Российская студенческая весна».

Финал областного этапа фестиваля состоится 16 апреля. В рамках него пройдет гала-концерт с церемонией награждения участников и лауреатов.

По итогам гала-концерта будет сформирована региональная делегация, которая представит Сахалинскую область на национальном фестивале, который состоится с 20 по 25 мая в Ростове-на-Дону.