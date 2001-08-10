Невельчан приглашают на выставку о маяках

Невельск стал первым городом в островном регионе, где открылась выставка «Маяки Сахалина и Курильских островов».

Как сообщили в районной администрации, выставке представлены подлинные предметы и оборудование маяков, а также фотографии и схемы, позволяющие узнать о судьбах людей, посвятивших себя служению ради безопасности тех, кто в море.

Если взглянуть на карту областного региона, то на ней мы увидим маяки дореволюционной России, японские постройки времен Карафуто и чугунные башни советской эпохи. Каждая из построек имеет своё архитектурное решение, размеры и особенности эксплуатации. В Невельском районе тоже есть такие достопримечательности: маяк Лопатина, которому в 2022 году исполнится 110 лет. А также еще три сооружения – Кузнецово, маяк Крильон и одноименный маяк на Монероне.

Выставка продолжит свою работу до 11 апреля.