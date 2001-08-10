Конное снаряжение и костюмы могут увидеть сахалинцы на казачьей выставке
Открытие передвижной планшетной выставки «Казачество на государевой службе» состоялось сахалинском областном центре народного творчества 16 февраля. Экспозиция организована по поручению Президента Российской Федерации, в рамках крупного проекта по созданию Центрального музея российского казачества, который расположится в Москве на Измайловском острове.
Проект уже охватил 26 регионов России. В Сахалинской области выставка организована Сахалино-Курильским окружным казачьим обществом совместно с Сахалинским областным центром народного творчества при поддержке Правительства Сахалинской области, Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.
С приветственным словом выступил исполняющий обязанности первого заместителя руководителя администрации Губернатора и Правительства Сахалинской области Владислав Вячеславович Епифанов:
«На протяжении многих веков казачество являлось и является сердцем, душой нашего народа. Казаки всегда участвовали в строительстве и формировании нашего государства. Явление казачества неразрывно связано с семейными ценностями, православной верой, традициями, которые мы будем обязательно поддерживать и развивать в Сахалинской области».
Также с творческими номерами зрителей приветствовали сахалинские коллективы: участники фольклорного ансамбля «Белые росы», народный ансамбль казачьей песни «Воля», ансамбль казачьей песни «Держава».
По завершению церемонии открытия все желающие могли познакомиться с главной экспозицией «Казачество на государевой службе», разделенной на четыре исторических раздела. Они охватывают события с 1444 по 1917 год, демонстрируя роль казачества в становлении российского государства через планшеты с репродукциями литографий, картин, фотографий, документальных свидетельств. С предметами декоративно-прикладного творчества, конного снаряжения и костюмами.
Творческую программу мероприятия «Песни верхнего Дона» представили Юрий и Наталья Щербаковы, участники фольклорного ансамбля «Станица» (Волгоград). Семейный дуэт довольно известен в фольклорном сообществе своим репертуаром и трепетным отношением к наследию, возрождению исконных традиций.
17 февраля в Центре народного творчества совместно с четой Щербаковых коллективы продолжат знакомство с традициями казаков, рассказали организаторы. Более 90 человек примут участие в мастер-классе по казачьему плясу: руководители и участники творческих коллективов из Южно-Сахалинска, Анивы, Корсакова. Педагоги средних образовательных школ, домов детства и юношества со своими воспитанниками, занимающихся с казачьим компонентом из Углегорского, Холмского, Невельского, Охинского, Корсаковского, Долинского, Смирныховского, Макаровского муниципальных образований и города Южно-Сахалинск.
Жители и гости Южно-Сахалинска смогут ознакомиться с выставкой ежедневно с 9:00 до 18:00 до 13 марта включительно.
Вход свободный. Адрес: проспект Победы, 24
Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 50-05-33.
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