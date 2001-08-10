Тихоокеанское
информационное агентство
19 Февраля 2020
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11:26, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

В Ногликах пройдет фестиваль коренных народов Севера

На Сахалине пройдет фестиваль коренных народов Севера. Площадкой для праздника, который состоится 21-22 марта, выбран Ногликский район. Участников ждут творческие и кулинарные состязания, а также турнир по Северному многоборью. Коллективы прибудут из Охинского, Смирныховского, Тымовского, Александровск-Сахалинского, Поронайского районов и Южно-Сахалинска.

Фестиваль пройдет на Сахалине в 13 раз – его организуют каждые четыре года. Открытие праздника состоится в районном центре досуга. Конкурсные площадки расположат на реках Тымь и Ноглинка.

К фестивалю художественного творчества присоединятся национальные коллективы, сольные исполнители, мастера декоративно-прикладного искусства, художники, представители этнокультурных центров, родовых хозяйств и общин. Они примут участие в большом концерте и ярмарке декоративно-прикладного искусства.

Особые требования у жюри будут к участникам кулинарного конкурса. Судьи оценят эстетичность оформления стола, ассортимент, вкус, цвет, запах, а также оригинальность блюд.  

В рамках северного многоборья островитяне посоревнуются за звание лучших в прыжках через нарты, тройном национальном прыжке, беге с палкой по пересеченной местности, метании топора и тынзяна. Кроме того, попробовать свои силы сахалинцы смогут и в других видах спорта – стрельбе из лука, перетягивании каната и национальной борьбе.

В пресс-службе правительства Сахалинской области отмечают, что фестивальные состязания соберут примерно 140 представителей коренных народов Севера.

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