Праздник Белого месяца отметили в Южно-Сахалинске

Концерт, посвященный празднованию Белого месяца - Сагаалгана прошел в областном центре народного творчества 24 февраля. Праздник в буддийской культуре символизирует наступление нового года, является точкой отсчета наступления весны, расцвета природы и жизни. Об этом ТИА "Острова" сообщили в администрации города.

Ежегодно он выпадает на различные даты между январем и мартом. В нашей стране Белый месяц широко празднуется в Бурятии, Калмыкии, Туве, в Алтайском и Забайкальском краях.

Программу концерта открыл танец «Цветок Байкала» от хореографического ансамбля «Экзотика». Затем, с приветственным словом к гостям праздничного мероприятия обратились представители правительства Сахалинской области, администрации Южно-Сахалинска, а также председатель СРОО «Землячество Бурятии «Байкал» Ольга Цырендоржиева. Все они подчеркнули, что в областном центре происходит взаимное обогащение культур и в этом — огромная заслуга землячеств.

В ходе праздничного концерта жители областной столицы смогли окунуться в мир бурятской традиционной культуры, оценить красоту национальных танцев, насладиться звучанием этнических мотивов. Участникам концерта и активным общественникам были вручены благодарственные письма от правительства Сахалинской области, мэрии Южно-Сахалинска и региональной общественной организации «Землячество Бурятии «Байкал».