Сахалинцы победили на хоровом чемпионате мира в Санкт-Петербурге

Сегодня в Южно-Сахалинск вернулся коллектив-триумфатор старшего специального хора "Гармония" ДМШ №1 областного центра. Ребята стали победителями VII детско-юношеского хорового чемпионата мира.

Организаторами чемпионата выступили центр международного сотрудничества в области культуры "Интер Аспект", Санкт-Петербургский государственный университет, Институт музыки, театра и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена, Международная Академия музыки Елены Образцовой, Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище и др.

Южно-Сахалинск на престижном конкурсе в городе на Неве представляли 23 ученика средних и старших классов и три педагога: художественный руководитель Евгения Гурова, концертмейстеры Надежда Синеок и Жанна Ножкина. Поездка состоялась благодаря финансовой поддержке департамента культуры администрации Южно-Сахалинска.

Как рассказала художественный руководитель коллектива, преподаватель высшей квалификационной категории, лауреат сахалинского фонда культуры Евгения Гурова, хор "Гармония" впервые участвовал в чемпионате такого уровня.

- Это было для нас очень волнительно, ответственно и почетно. За двадцать лет существования коллектива на нашем счету было много успехов и заслуженных наград городского и регионального уровня. В нашей номинации в Санкт-Петербурге было 12 коллективов. Это опытные ребята из Москвы, Северной столицы. Хоровой чемпионат предполагает сложную форму проведения, это 1/8, ¼, полуфинал и финал на выбывание. Поэтому произведений нужно было привезти много, чтобы от конкурса к конкурсу наша программа не повторялась. Мы подготовили восемь произведений русских и зарубежных авторов — от классики до современных. Мы выступали на сцене Государственной академической капеллы, в кафедральном соборе святых Петра и Павла, в концертных залах Санкт-Петербургского музыкально-педагогического училища, Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры и не только. Нам было очень приятно получить самую высокую оценку основного жюри и специальный приз от почетного жюри конкурса — восходящую звезду, - поделилась своими впечатлениями Евгения Гурова.