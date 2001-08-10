Сахалинцы победили на хоровом чемпионате мира в Санкт-Петербурге
Сегодня в Южно-Сахалинск вернулся коллектив-триумфатор старшего специального хора "Гармония" ДМШ №1 областного центра. Ребята стали победителями VII детско-юношеского хорового чемпионата мира.
Организаторами чемпионата выступили центр международного сотрудничества в области культуры "Интер Аспект", Санкт-Петербургский государственный университет, Институт музыки, театра и хореографии РГПУ им. А.И. Герцена, Международная Академия музыки Елены Образцовой, Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище и др.
Южно-Сахалинск на престижном конкурсе в городе на Неве представляли 23 ученика средних и старших классов и три педагога: художественный руководитель Евгения Гурова, концертмейстеры Надежда Синеок и Жанна Ножкина. Поездка состоялась благодаря финансовой поддержке департамента культуры администрации Южно-Сахалинска.
Как рассказала художественный руководитель коллектива, преподаватель высшей квалификационной категории, лауреат сахалинского фонда культуры Евгения Гурова, хор "Гармония" впервые участвовал в чемпионате такого уровня.
- Это было для нас очень волнительно, ответственно и почетно. За двадцать лет существования коллектива на нашем счету было много успехов и заслуженных наград городского и регионального уровня. В нашей номинации в Санкт-Петербурге было 12 коллективов. Это опытные ребята из Москвы, Северной столицы. Хоровой чемпионат предполагает сложную форму проведения, это 1/8, ¼, полуфинал и финал на выбывание. Поэтому произведений нужно было привезти много, чтобы от конкурса к конкурсу наша программа не повторялась. Мы подготовили восемь произведений русских и зарубежных авторов — от классики до современных. Мы выступали на сцене Государственной академической капеллы, в кафедральном соборе святых Петра и Павла, в концертных залах Санкт-Петербургского музыкально-педагогического училища, Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры и не только. Нам было очень приятно получить самую высокую оценку основного жюри и специальный приз от почетного жюри конкурса — восходящую звезду, - поделилась своими впечатлениями Евгения Гурова.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
12:14 19 Февраля Жилого комплекса с гостиницей на склоне «Горного воздуха» не будет
14:32 19 Февраля Очистные сооружения впервые появятся в Поронайске
15:03 20 Февраля Церемония закрытия этапа Кубка мира пройдет в Южно-Сахалинске
09:32 20 Февраля Три долгожителя Поронайска отметили юбилей на этой неделе
10:20 31 Января Три новые школы сдадут в Южно-Сахалинске этим летом
16:16 31 Января Сфера туризма принесла в областной бюджет 650 млн рублей за прошлый год
15:17 28 Января Годовщину снятия блокады Ленинграда отметили на Сахалине
- 10:36 12 Февраля Больше 600 островных семей подали заявку на получение ипотеки под 2%
Выбор редакции
- 12:13 14 Февраля Островных госслужащих обучат проектной деятельности по международным стандартам
- 09:57 14 Февраля Новый асфальт появится на дорогах и улицах планировочных районов Южно-Сахалинска
- 12:48 13 Февраля Средняя ставка по ипотечным кредитам обновила исторический минимум на Сахалине
- 10:36 12 Февраля Больше 600 островных семей подали заявку на получение ипотеки под 2%
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:05 10 Февраля Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?