Познакомиться с книгами островного писателя приглашают сахалинцев

Литературный вечер «Портрет сахалинского писателя» состоится в областной библиотеке 3 марта в 18.00.

Гости вечера смогут пообщаться с писателем Владимиром Семенчиком, узнать о его биографии, а также писательской и журналистской деятельности. Своими воспоминаниями, пожеланиями и впечатлениями о творчестве поделятся его друзья, коллеги-журналисты и сахалинские поэты и прозаики.

Ознакомиться с книгами островного писателя присутствующие смогут на выставке «Осколки одного романа». Кроме того, у каждого зрителя будет возможность услышать песни на стихи автора, а также выиграть один из сборников В. Семенчика с его автографом, задав ему самый интересный вопрос. Об этом сообщили в пресс-службе СахОУНБ.

Встреча состоится в конференц-зале библиотеки. Вход свободный. Телефон для справок: +7(4242) 45-25-37.