Выставку «Сахалинская зима А. П. Чехова» представили в Совете Федерации РФ

Музей книги «Остров Сахалин» представил свою выставку «Сахалинская зима А. П. Чехова» на Днях Сахалинской области в Совете Федерации РФ.

На экспозиции представели книги из чеховского списка, а также публикации книги «Остров Сахалин» до выхода отдельным изданием ­– это главы в сборнике «Помощь голодающим» и литературно-политическом журнале «Русская мысль». Любой желающий мог взять с собой газету с «сенсационной новостью», опубликованной в январе 1890 года, о желании писателя отправиться на остров.

Как напоминают в пресс-службе музея книги Чехова, передвижную выставку «Сахалинская зима А. П. Чехова» открыли 29 января на научной конференции «XXIII Чеховские чтения». В течение 2020 года музей планирует открыть ещё три выставки, посвященные жизни и творчеству писателя.

28 февраля выставка «Сахалинская зима А. П. Чехова» откроется в Чехове.