Артисты программы «Дорогами нашей весны…» выступили в Ногликах. Концерт состоялся в районном центре досуга.

Как сообщает пресс-служба агентства по делам молодежи Сахалинской области, перед началом мероприятия представители молодежи встретились с руководителем регионального отделения Российского союза молодежи Александром Гараниным, который рассказал школьникам о региональных и всероссийских проектах. Кроме этого, жители Ноглик посетили ярмарку, где смогли узнать о профессиях, которые можно получить в СахГУ, ДВГУПС и СахИЖТ. После начался концерт.

- В Ногликах - очень благодарная публика, ребята снимали концерт на телефоны, поддерживали артистов и все прошло в дружественной атмосфере. Мне кажется, что в жизни каждого человека наступает момент, когда ему хочется делиться своим творчеством. И наша цель – рассказать, что умеем мы и посмотреть, что умеют ребята в районах. Такая хорошая творческая центрифуга выжмет из этого запал, который понадобится нам на фестивале Сахалинская студенческая весна и на других мероприятиях, которые проходят под эгидой агентства по делам молодежи островного региона, - рассказала режиссер программы «Дорогами нашей весны…» Ольга Новикова.

В составе делегации артистов есть и представители детской школы искусств «Этнос», которые также участвуют в ярмарке, где рассказывают о коллективах и направлениях творческой деятельности.

Уже сегодня артисты выступят в Тымовском. Мероприятие состоится в 14:00 в районном доме культуры. А завтра программу представят в последнем городе тура – Поронайске. Концерт состоится в 14:00 в культурно-досуговом центре «Мир». Вход свободный.