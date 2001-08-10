Артисты программы «Дорогами нашей весны…» выступили в Ногликах
Артисты программы «Дорогами нашей весны…» выступили в Ногликах. Концерт состоялся в районном центре досуга.
Как сообщает пресс-служба агентства по делам молодежи Сахалинской области, перед началом мероприятия представители молодежи встретились с руководителем регионального отделения Российского союза молодежи Александром Гараниным, который рассказал школьникам о региональных и всероссийских проектах. Кроме этого, жители Ноглик посетили ярмарку, где смогли узнать о профессиях, которые можно получить в СахГУ, ДВГУПС и СахИЖТ. После начался концерт.
- В Ногликах - очень благодарная публика, ребята снимали концерт на телефоны, поддерживали артистов и все прошло в дружественной атмосфере. Мне кажется, что в жизни каждого человека наступает момент, когда ему хочется делиться своим творчеством. И наша цель – рассказать, что умеем мы и посмотреть, что умеют ребята в районах. Такая хорошая творческая центрифуга выжмет из этого запал, который понадобится нам на фестивале Сахалинская студенческая весна и на других мероприятиях, которые проходят под эгидой агентства по делам молодежи островного региона, - рассказала режиссер программы «Дорогами нашей весны…» Ольга Новикова.
В составе делегации артистов есть и представители детской школы искусств «Этнос», которые также участвуют в ярмарке, где рассказывают о коллективах и направлениях творческой деятельности.
Уже сегодня артисты выступят в Тымовском. Мероприятие состоится в 14:00 в районном доме культуры. А завтра программу представят в последнем городе тура – Поронайске. Концерт состоится в 14:00 в культурно-досуговом центре «Мир». Вход свободный.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
- 09:34 Сегодня Трасса Южно-Сахалинск – Оха скоро станет федеральной
- 10:12 Сегодня Штраф 230 тысяч рублей заплатит тымовчанин за пьяную езду
- 10:42 Сегодня Сахалинские железнодорожники проводят занятия по безопасности для водителей автобусов
11:02 Сегодня Чемпионат России по парагорнолыжному спорту завершается на Сахалине
10:12 21 Февраля Улицу Больничную Южно-Сахалинска капитально отремонтируют
15:24 21 Февраля Циклон накроет Сахалин на выходных
- 17:12 21 Февраля Полмиллиона могут дать сахалинцам на реализацию проекта в сфере молодежной политики
- 11:56 21 Февраля «Семейные приемные» откроются в Сахалинской области 26-28 февраля
10:20 31 Января Три новые школы сдадут в Южно-Сахалинске этим летом
16:16 31 Января Сфера туризма принесла в областной бюджет 650 млн рублей за прошлый год
15:17 28 Января Годовщину снятия блокады Ленинграда отметили на Сахалине
- 10:36 12 Февраля Больше 600 островных семей подали заявку на получение ипотеки под 2%
Выбор редакции
- 12:13 14 Февраля Островных госслужащих обучат проектной деятельности по международным стандартам
- 09:57 14 Февраля Новый асфальт появится на дорогах и улицах планировочных районов Южно-Сахалинска
- 12:48 13 Февраля Средняя ставка по ипотечным кредитам обновила исторический минимум на Сахалине
- 10:36 12 Февраля Больше 600 островных семей подали заявку на получение ипотеки под 2%
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:05 10 Февраля Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?