Сахалинцы смогут пообщаться с основоположником нивхской литературы
Творческая встреча с писателем, поэтом, художником Владимиром Михайловичем Санги пройдет в областном художественном музее 12 марта. Она состоится в рамках Дня нивхской культуры и приурочена к 85-летнему юбилея писателя.
Как ТИА "Острова" рассказали в пресс-службе музея, Владимир Михайлович Санги — основоположник нивхской литературы и общественный деятель. Создатель нивхского современного алфавита, автор учебников для нивхских школ. Лауреат Государственной премии Российской Федерации, член Союза писателей СССР (России), член Международной лиги защиты прав свобод человека при Экономическом и социальном совете ООН, заслуженный работник культуры Республики САХА (Якутия).
Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», Почетными грамотами Сахалинской областной Думы.
Начало в 12:30. Вход свободный. Справки по телефону: 72-36-43.
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