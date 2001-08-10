Вечер к 120-летию Исаака Дунаевского прошёл в областной библиотеке
Литературно-музыкальный вечер «Широка страна моя родная», посвященный празднованию 120-летия со дня рождения классика советской музыки Исаака Дунаевского, состоялся в сахалинской областной библиотеке 27 февраля.
Как сообщили в пресс-службе СахОУНБ, зрителям рассказали о музыкальных традициях семьи Дунаевских, ознакомили с творчеством композитора из обзора одноимённой выставки и интересными фактами из истории создания некоторых песен. Напомнили слушателям о наградах и достижениях композитора, который был дважды удостоен Государственной (тогда Сталинской) премии СССР (1941, 1951), награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в повседневной жизни он был общительным, веселым человеком и коллекционировал долгоиграющие пластинки.
Не обошли вниманием на вечере вклад Исаака Дунаевского в развитие советской музыкальной кинокомедии. Его произведения обогатили кинематограф торжественностью, патриотизмом и любовной лирикой. Прозвучали песни Дунаевского из кинофильмов «Весна», «Цирк», «Кубанские казаки», «Дети капитана Гранта» и другие.
Напомнили зрителям как во время Великой Отечественной войны Дунаевский был художественным руководителем Ансамбля песни и пляски железнодорожников и в одном вагоне со своим коллективом объездил всю страну. Ансамбль был с концертами у моряков Тихоокеанского флота, у пограничников Дальнего Востока, у рабочих и колхозников Средней Азии, Урала и Сибири.
В музыкальной части вечера прозвучали известные песни Дунаевского – «Сердце», «Ой, цветёт калина», «Школьный вальс», «Спасибо жизнь», «Веселый ветер», «Каким ты был, таким остался», «Ехал я из Берлина», «Не забывай» и многие другие. Интересным стал факт, что Дунаевский искренне любил и уважал своих слушателей и, создавая песню часто говорил: «Посмотрим, что скажет слушатель».
В ходе вечера прозвучали музыкальные произведения в исполнении ансамбля скрипачей «Виола», артиста Сахалинской филармонии С. Савельева, воспитанницы Центральной детской музыкальной школы г. Южно-Сахалинска А. Марчук, вокального трио педагогов Дворца детского и юношеского творчества: Д. Шамрай и Т. Буруновой, К. Кравцевича под аккомпанемент Н. Никишовой, библиотекарей Н. Жамьяновой и А. Жаргаловой, учащегося средней общеобразовательной школы №4 Южно-Сахалинска К. Тена, хора Марии Струве на Сахалине и Д. Островской.
Завершением литературно-музыкального вечера стало совместное исполнение песни «Марш весёлых ребят» и награждение участников вечера благодарственными письмами.
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