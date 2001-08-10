«Сахалинские Акулы» завершили сезон матчем с московским «Спартаком»

Хоккейный клуб «Сахалинские Акулы» провели заключительный матч сезона 2019/2020 - париматч чемпионата МХЛ. Второго марта победителями вышли хозяева льда, московский «Спартак», обыгравший островитян со счётом 3:2 в овертайме, сообщила пресс-атташе островной команды.

Весь первый период хозяева владели инициативой. Не смотря на 2 возможности поиграть в большинстве, «Акулам» не удалось реализовать лишнего. Для «красно-белых» же двадцатиминутка выдалась успешнее. Они провели несколько атак в зоне соперников, одна из которых закончилась шайбой в воротах островного коллектива. Все силы «Акул» были брошены на то, чтобы отыграться, но на перерыв они ушли, уступая «Спартаку» в счёте.

На старте второй двадцатиминутки команды обменялись удалениями, однако ни для кого это не увенчалось успехом. Темп игры возрос, гости стали действовать активнее и это принесло свои плоды. Руслан Ахметвалиев с передач Станислава Баснева и Дмитрия Жеребкина сравнял счёт. В последние 2 минуты периода «красно-белые» устроили расстрел ворот островитян, но Кирилл Кузьменко спасал команду блестящими сейвами.

В третьем игровом отрезке «Акулы» перехватили инициативу в свои руки. Оставшись впятером против троих москвичей, гости перевесили чашу весов в свою сторону. Руслан Ахметвалиев оформил дубль. Но за 3 минуты до сирены «спартаковец» Артём Сериков перевёл матч в овертайм.

Исход матча решился за 12 секунд дополнительного времени. Руслан Новрузов поставил точку во встрече заброшенной шайбой в ворота «Сахалинских Акул».

Островной коллектив завершил своё выступление в МХЛ в регулярном сезоне 2019/2020, взяв 3 очка в последней серии матчей из 4 возможных. «Сахалинские Акулы» обогнали своих принципиальных соперников с Дальнего Востока, поднявшись на 11 строчку турнирной таблицы.



МХК «Спартак» - «Сахалинские акулы» 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).