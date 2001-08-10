Тихоокеанское
информационное агентство
4 Марта 2020
Сегодня 21:04
66,44|73,94|52,67
Холмчан просят проголосовать, какой объект в городе надо благоустроить
15:04, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Послушать эстрадные песни, посмотреть на балет и пластический театр приглашают сахалинцев

Жителей и гостей областного центра приглашают на концерт эстрадного дуэта Сахалинского колледжа искусств Дмитрия Русанова и Павла Бусырева. «Путь» пройдет 7 марта в ДК «Родина». 

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе колледжа, мероприятие приурочили к Международному женскому дню. Певцы выступят с сольными программами и дуэтами, в том числе исполнят новые композиции.

Кроме того, гости смогут увидеть балетное шоу «Танцевальные метаморфозы». Дополнит концертную программу пластический театр DREVO.

Начало в 17:00. Вход свободный.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?