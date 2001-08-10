Виртуальный концертный зал появится в Южно-Сахалинске. В рамках национального проекта «Культура» в этом году в режиме реального времени организуют трансляции концертов.

Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, выполнить такую задачу позволит специальное оборудование – современная акустическая система с высоким качеством звука, видеопроцессор вещания, камеры с беспроводными передатчиками, светодиодный экран. Оборудование мобильное, что позволит проводить трансляции не только в доме культуры «Родина», но и в других учреждениях культуры, а также на площадях во время городских праздников.

– Сейчас идут подготовительные работы, в частности – проектирование виртуального зала. Мы провели тестовые трансляции с одной камеры по выделенному каналу связи. Оборудование предполагает не только качественную трансляцию с нескольких камер в сеть, но и дублирование картинки на экране для зрителей, находящихся непосредственно в зале. Поэтому просмотр концертов в «Родине» станет еще более удобным, – отметила директор департамента культуры Ирина Герасимова.

По словам директора южно-сахалинского камерного оркестра Майи Кирилловой, проект виртуального концертного зала имеет большое значение.

– Сахалин находится далеко от центра России, а подобные проекты расширяют границы культурного пространства. Любой желающий, находясь где угодно, сможет оценить уровень мастерства наших артистов. Мне кажется, такой формат будет особенно интересен молодежи – самым активным пользователям Интернета, – сказала Майя Кириллова.

Цифровизация в сфере культуры является также частью регионального проекта «Цифровая культура» и муниципального – «Умный город». Эта работа не ограничивается созданием виртуального концертного зала. Сегодня во многих скверах и парках областной столицы используются технологии виртуальной реальности. К примеру, QR-коды позволяют жителям и гостям города получить дополнительную информацию о памятниках и других объектах культурного наследия.

Кроме того, проходит автоматизация материально-технической базы муниципального архива. В планах – обеспечить доступ к материалам архивного фонда, а также создать интерактивную базу городских объектов культурного наследия.