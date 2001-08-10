Лучших чтецов выбрали в Поронайске
В модельной центральной библиотеке Поронайска состоялся традиционный районный конкурс чтецов «Живая классика». Отрывки из своих любимых прозаических произведений прочитали более двадцати учащихся из десяти городских и сельских школ. Художественную выразительность и исполнительское мастерство школьников, которые выступали в нескольких возрастных категориях, оценивало экспертное жюри, состоящее из специалистов поронайской библиотечной системы, сообщили в администрации Поронайска.
Как показали выступления участников, учителя-наставники и сами чтецы провели большую работу. Подготовившись к конкурсу, ребята замечательно прочитали свои произведения, чем доставили большое эстетическое удовольствие членам жюри и всем собравшимся. Прозвучало множество произведений, в том числе посвященных событиям Великой Отечественной войны – отрывок из рассказа «Кто брал Берлин» Анатолия Митяева, отрывок из романа-эпопеи «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, произведение «Небольшой рассказ о войне» Евгения Рыбакова и другие.
По итогам лучшими в мастерстве декларировать прозаические произведения стали: в категории 5-6 классы Даяна Сухарева (6 класс, школа с. Восток, руководитель Л.В. Макарова), которая прочитала новеллу «А вдруг…» Олега Тихомирова, в категории 7-8 классы Михаил Соловьев (8 класс школы с. Тихменево, руководитель Г.И. Даниленко), прочитавший «Хамелеона» Антона Чехова, в категории 9-11 классы Екатерина Белова (9 класс, школы №2 Поронайска), продекламировавшая отрывок из романа «Молодая гвардия» Александра Фадеева.
Победители конкурса примут участие в областном этапе Всероссийского конкурса «Живая классика», который состоится 20 марта в Южно-Сахалинске.
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