Тихоокеанское
информационное агентство
6 Марта 2020
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13:22, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Сделать самим открытку предлагают сахалинцам

Музей книги «Остров Сахалин» приглашает сахалинцев сделать своими руками поздравительную открытку к Международному женскому дню.

Как отмечают в пресс-службе книги Чехова, подарок выполнят в технике объемной аппликации. Сотрудники музея помогут создать из бумаги цветы для украшения поделки. На занятии островитяне узнают об истории и традициях весеннего праздника. Все материалы предоставляются.

Расписание:

  • пятница, 6 марта, в 11:00;
  • суббота, 7 марта, в 11:30;

Записаться на занятие можно по телефону: 43-65-09.

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