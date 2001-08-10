Сделать самим открытку предлагают сахалинцам

Музей книги «Остров Сахалин» приглашает сахалинцев сделать своими руками поздравительную открытку к Международному женскому дню.

Как отмечают в пресс-службе книги Чехова, подарок выполнят в технике объемной аппликации. Сотрудники музея помогут создать из бумаги цветы для украшения поделки. На занятии островитяне узнают об истории и традициях весеннего праздника. Все материалы предоставляются.

Расписание:

пятница, 6 марта, в 11:00;

суббота, 7 марта, в 11:30;

Записаться на занятие можно по телефону: 43-65-09.