Более 500 тысяч южносахалинцев посетили городские культурные мероприятия в 2019 году

В областной столице состоялось ежегодное отраслевое совещание по итогам социально-экономического развития городской сферы культуры за 2019 год, сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.

Как отметила директор департамента культуры Ирина Герасимова, в минувший год основное внимание было сконцентрировано на совершенствовании нормативно-правовой базы сферы и повышении эффективности деятельности профильных учреждений. Также на постоянном контроле департамента - вопрос безопасности. Так, все учреждения культуры полностью оборудованы инженерно-техническими средствами охраны, пожарными сигнализациями, видеонаблюдением, контрольно-пропускными рамками, «тревожными кнопками» с выводом сигнала на пульт вневедомственной охраны. В апреле 2019 года сотрудники, отвечающие за антитеррористическую защищенность в департаменте культуры и подведомственных учреждениях, прошли обучение по мерам профилактики терроризма и экстремизма.

Сеть учреждений культуры в сравнении с 2018 годом осталась без изменений - их по прежнему 39. Количество работников увеличилось более чем на 30 человек. В отрасль по отдельным направлениям деятельности, в частности, речь идет об учреждениях дополнительного образования, приходят молодые специалисты – выпускники Сахалинского колледжа искусств и т.д.

- В прошлом году к нам пришли 9 молодых специалистов с профильным образованием. Особое внимание мы уделяем и повышению квалификации действующих сотрудников: в 2019 году обучение прошли около 400 человек, включая руководителей и специалистов по основной деятельности, - подчеркнула Ирина Герасимова.

Еще одно важное направление — обновление учреждений культуры. В 2019 году капитально отремонтировано здание для Детской школы искусств №2, ремонтные работы прошли в центральной детской музыкальной школе, МБУ «Южно-Сахалинская Централизованная библиотечная система», ДК «Родина». Продолжается преображение в городском парке отдыха имени Ю. Гагарина. Одним из ярких событий стало появление здесь светомузыкального фонтана. Такой подарок ПАО Сбербанк сделало Южно-Сахалинску в честь 137-летия со дня его основания. Помимо озеленения в парке также благоустроили и отремонтировали пешеходные зоны, на «Тропе развлечений» появилось безопасное бесшовное покрытие, в районе озера Верхнее оборудовали освещение, в порядок привели набережную реки Рогатка (севернее купели).

Кроме этого, в районе ДК «Родина» обустроили сквер с освещением и видеонаблюдением.

На отраслевом совещании поднимался и вопрос развития традиционной народной и национальной культур. Среди озвученных цифр - 677 концертов, которые дали творческие коллективы города в 2019 году, а это почти в половину больше по сравнению с предыдущим. Их посетили более 500 тысяч зрителей. Особой популярностью пользуются мероприятия с участием ансамблей «Русский терем», «Воля», «Экзотика», Сахалинского русского народного хора, танцевальных коллективов ХЦ «Мечта» и др.

Высокую планку в сфере культуры и искусства города взяли и учреждения дополнительного образования. Всего в 2019 году в 270 фестивалях, конкурсах, выставках, концертах различного уровня участие приняли более 2180 детей. Лауреатами и дипломантами стали 983 учащихся и творческих коллектива.

В Централизованной библиотечной системе (ЦБС) ведется активная работа по популяризации чтения с использованием самых современных форматов.

- Библиотеки сегодня идут в ногу со временем, активно используя в работе мультимедийные технологии. В прошлом году более 34 тысяч человек воспользовались услугами ЦБС. Коллективы библиотек участвуют в работе по поддержанию социально-культурной активности пожилых людей в рамках реализации проекта "Сахалинское долголетие", - рассказала директор МБУ "Южно-Сахалинская централизованная библиотечная система" Ольга Бородина.

Вместе с тем имеются пока нерешенные задачи, которые требуют комплексного подхода. Так, например, открытым остается вопрос отсутствия крупных залов-трансформеров для проведения церемоний и масштабных мероприятий. Ряд учреждений нуждается в расширении площадей.

- Сегодня мы начинаем активно строить учреждения дополнительного образования, чтобы, по возможности, максимально удовлетворить растущий спрос. Мы понимаем, что работы предстоит много, вместе с тем при поддержке регионального правительства мы намерены наращивать темпы, повышать конкурентоспособность наших учреждений и укреплять их материально-техническую базу в соответствии с требованиями времени, - заключила Ирина Герасимова.