Состоялась презентация книги-фотоальбома об истории Южно-Курильского района. Автор книги Сергей Киселёв, местный житель, он приехал на Южные Курилы в 1974 году, после срочной службы в Вооруженных силах СССР. 12 лет проработал на Шикотане, а с 1988 года проживает и работает на Кунашире.

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За прошедшие 45 лет он, конечно же, многое видел на островах. В своей журналистской деятельности он творчески подходит к освещению происходящих событий на Кунашире и Шикотане. Сергей Васильевич снимал документальные фильмы об островной жизни сначала на черно-белую и цветную кинопленки, позже на видеокамерах, фотографировал, печатал фотоальбомы и книги. Продолжительное время он работал в качестве корреспондента областных газет и телеканалов ГТРК «Сахалин», «АСТВ», «ОТВ», а также внештатного корреспондента центральных телеканалов России, знакомил жителей Сахалинской области и всей страны с жизнью Южных Курил в течение 20 лет.

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К 70-летию района Сергей Киселёв издал книгу «Южные Курилы – годы и цифры» и документальный видеофильм об истории района «И отсюда начало вся Россия берет». Они были подарены тысяче жителей Кунашира и Шикотана – ветеранам труда, старожилам района.

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В южно-курильской центральной районной библиотеке прошла презентация новой книги-альбома Сергея Киселёва «ЮЖНЫЕ КУРИЛЫ – взгляд изнутри». На встречу пришли постоянные читатели библиотеки, депутаты Собрания, руководители района и жители райцентра.



Автор книги рассказал о том, как работал над ней, сотрудничая с государственным историческим архивом Сахалинской области и федеральным архивом в Москве. В книге-альбоме 65 информаций, зарисовок и статей, а также более 500 фотографий о разных этапах освоения Кунашира, Шикотана и островов Малой Курильской гряды. Это айнский и японский периоды, освоение островов по результатам Второй мировой войны, развитие Курильских островов сначала в составе СССР, а далее – в составе Российской Федерации.