Музыкально-литературный вечер «Гений чувства Чайковский» прошёл в сахалинской областной библиотеке
Музыкально-литературный вечер «Гений чувства Чайковский» прошёл в Сахалинской областной библиотеке 10 марта. Концерт посвятили 180-летию со дня рождения композитора.
Русский композитор-романтик писал практически во всех жанрах. Он открыл новую эру балета, создал семь выдающихся симфоний, десять опер и множество других произведений. Музыка Чайковского завоевала весь мир, и он стал одним из самых исполняемых композиторов на планете.
Сразу после открытия мероприятия директор сахалинской областной библиотеки Валентина Малышева сообщила о заключении соглашения о сотрудничестве с детской школой искусств № 2 Южно-Сахалинска. Ученики последней, а также педагоги и учащиеся центральной детской музыкальной школы, детской музыкальной школы №5 представили свои номера.
Самой юной участницей концерта стала Есения Кан – ученица 2-го класса центральной музыкальной школы Южно-Сахалинска. На рояле она исполнила «Марш деревянных солдатиков».
Программу вечера украсили музыкальные номера струнного ансамбля «Виола» и хореографические – от ансамбля «Акварель». Юные танцовщицы продемонстрировали отрывки из балетов «Спящая красавица» и «Щелкунчик».
Самые громкие аплодисменты собрали преподаватели детской музыкальной школы № 5 Южно-Сахалинска Индигира Зиньковская (рояль) и Сурен Хачатрян (скрипка). Особенно тепло зрители встретили пьесу «Октябрь» из цикла «Времена года», сообщили ТИА "Острова" организаторы.
В конце мероприятия зрители приняли участие в викторине о жизни и творчестве Петра Чайковского. А сотрудник сахалинской областной библиотеки представила обзор выставки о великом композиторе. В фондах СахОУНБ хранится более 100 книг о Петре Чайковском и около 150 нотных изданий.
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