Сахалинцам предлагают принять участие в конкурсе авторской песни

Стать участниками заочного конкурса «Я люблю тебя, жизнь» предлагают сахалинцам. Его проводят в рамках Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» им. И.Д. Кобзона.

— С каждым годом растет не только количество участников, но и расширяется их география. Так, в прошлом году на суд жюри было представлено 2620 поэтических и музыкальных работ более чем из 60 регионов страны от Сахалина до Калининграда, — отмечают организаторы.

На протяжении нескольких лет лучших авторов и исполнителей, которые получали право выступить на главной сцене фестиваля, отбирал лично Иосиф Кобзон. В этом году песенному празднику назван его именем. Темой для заочного конкурса стала строчка из его песни: «Я люблю тебя, жизнь».

Принять участие могут авторы слов и музыки, композиторы, поэты и творческие коллективы. Отдельно выделяется «Детская мастерская», в которой состязаются дети и подростки до 16 лет включительно.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Основной конкурс», «Песни для детей», «Песни о профессиях, специальностях, призваниях».

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе аенства по делам молодежи Сахалинской области, заявки на участие принимают до 15 марта. Более подробную информацию и положение о конкурсе можно найти на официальном сайте фестиваля grinlandia.ru.