Тихоокеанское
информационное агентство
17 Марта 2020
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12:14, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

О жизни нивхов расскажут сахалинцам

Очередная встреча в рамках проекта «Народный сахалинский гид» пройдет в областной библиотеке 19 марта.

Как сообщили ТИА "Острова" в СахОУНБ, в качестве эксперта перед слушателями выступит председатель совета коренных малочисленных народов Севера при администрации Южно-Сахалинска, путешественник, краевед Андрей Кафкан. Тема лекции: «Религиозные представления нивхов».

На мероприятии будут представлены экспонаты культуры и быта нивхов, такие как их традиционная одежда, варганы, бубны, посохи и другое.

Начало в 18:30. Вход свободный. Справки по телефону +7 (4242) 45-25-54.

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