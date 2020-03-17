Сахалинка завоевала 2 место в конкурсе актерской песни в Екатеринбурге
Актриса сахалинского Чехов-центра Марина Семенова стала лауреатом II Всероссийского фестиваля-конкурса актерской песни в Екатеринбурге «Пой, ласточка, пой!». Песня «Что мне до тебя…», с которой актриса вошла в гала-концерт фестиваля, завоевала 2-ое место. Примечательно, что Марина сама написала текст песни на известную музыку Жака Бреля.
Как сообщают в пресс-службе «Чехов-центра», география участников фестиваля была обширна: Москва, Омск, Новокузнецк, Пермь, Саратов, Барнаул, Ижевск и другие. Всего на конкурс было подано несколько сотен заявок со всей России. К участию приглашали драматических актеров, артистов театра кукол, а также студентов, получающих профессиональное актерское образование.
Каждый из участников заочно представил на конкурс музыкальную программу из двух номеров. Отобрав почти сто лучших из них, организаторы пригласили актеров в Екатеринбург, где с 14 по 15 марта состоялся очный этап конкурса. В гала-концерт, который прошел 16 марта в Екатерининском зале Детской филармонии, вошло всего 15 концертных номеров.
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