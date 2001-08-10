В Ногликах проходит форум «Наследие нивхов»
Второй межрегиональный форум «Наследие нивхов», приуроченный к 85-летию писателя В. М. Санги, начал работу 16 марта на базе Ногликской районной центральной библиотеки. Организаторами выступили министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, Сахалинская областная универсальная научная библиотека и Ногликская централизованная библиотечная система.
В программу форума вошло 26 докладов. Их авторы – ученые-этнографы, сотрудники областных и районных библиотек, музеев, работники учреждений образования и нефтегазодобывающих компаний. Почетным гостем форума стал Владимир Михайлович Санги. Он отметил необходимость сохранения системной поддержки нивхского языка и реальность перспективы его исчезновения.
В первый день форума прошла конференция «Сохраняя традиции: работа музеев и библиотек для продвижения культуры коренных малочисленных народов Севера Сахалина». Среди обсуждаемых тем – содействие возрождению и развитию языков КМНС Сахалина в проектной деятельности библиотек; электронные базы этнографических коллекций сахалинских музеев; коммуникации в мультикультурном пространстве; доклады и издания библиотек о коренных народах Сахалина; ученые-североведы и их исследования сахалинских аборигенов и многое другое.
Доклады участников будут опубликованы на странице интернет-ресурса СахОУНБ «Коренные этносы Сахалина».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
11:42 12 Марта На Сахалине в местах скопления людей проводят дополнительную дезинфекцию
15:34 12 Марта Юбилейные медали к 75-летию Победы вручили ветеранам Поронайского района
10:42 13 Марта Технокласс появился в Аниве
14:32 13 Марта Новое оборудование появилось в отделении генетики Сахалинской областной больницы
15:03 20 Февраля Церемония закрытия этапа Кубка мира пройдет в Южно-Сахалинске
- 16:12 2 Марта В Сахалинской области усиленно препятствуют проникновению в регион коронавируса
- 14:27 3 Марта Восемь километров дорог отремонтируют в этом году в Южно-Сахалинске
10:12 21 Февраля Улицу Больничную Южно-Сахалинска капитально отремонтируют
Выбор редакции
- 16:32 Вчера Сахалинцев с признаками ОРВИ и недавно приехавших будут проверять на коронавирус
- 15:02 Вчера Сахалинэнерго приступило к строительству ЛЭП «Шахтерская - Бошняково»
- 12:04 Вчера Бесплатно проконсультироваться с врачом смогут россияне через приложение
- 11:32 Вчера Новый рейс свяжет авиасообщение Владивосток-Сахалин
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 12:42 Вчера «Аэрофлот» и «Ростех» спорят, кому будет принадлежать «Аврора»
- 10:05 10 Февраля Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?