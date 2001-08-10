В Ногликах проходит форум «Наследие нивхов»

Второй межрегиональный форум «Наследие нивхов», приуроченный к 85-летию писателя В. М. Санги, начал работу 16 марта на базе Ногликской районной центральной библиотеки. Организаторами выступили министерство культуры и архивного дела Сахалинской области, Сахалинская областная универсальная научная библиотека и Ногликская централизованная библиотечная система.

В программу форума вошло 26 докладов. Их авторы – ученые-этнографы, сотрудники областных и районных библиотек, музеев, работники учреждений образования и нефтегазодобывающих компаний. Почетным гостем форума стал Владимир Михайлович Санги. Он отметил необходимость сохранения системной поддержки нивхского языка и реальность перспективы его исчезновения.

В первый день форума прошла конференция «Сохраняя традиции: работа музеев и библиотек для продвижения культуры коренных малочисленных народов Севера Сахалина». Среди обсуждаемых тем – содействие возрождению и развитию языков КМНС Сахалина в проектной деятельности библиотек; электронные базы этнографических коллекций сахалинских музеев; коммуникации в мультикультурном пространстве; доклады и издания библиотек о коренных народах Сахалина; ученые-североведы и их исследования сахалинских аборигенов и многое другое.

Доклады участников будут опубликованы на странице интернет-ресурса СахОУНБ «Коренные этносы Сахалина».