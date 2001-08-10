На визуальное путешествие по главам книги А.П. Чехова приглашают сахалинцев

Открытие выставки живописи и графики в музее книги «Остров Сахалин» состоится 24 марта. Мероприятие приурочили к 130-летию поездки писателя на остров и 125-летию выхода в свет книги. Начало в 16:00.

Гости совершат визуальное путешествие по главам произведения через работы островных художников, выполненных в различных техниках и жанрах.

Как отмечают в пресс-службе музея, картины посвящены теме тяжёлого существования жителей Сахалина конца 19 века. В них также изображены бытовые сцены и пейзажные мотивы. Некоторые картины напрямую передают настроение отдельных эпизодов книги «Остров Сахалин», изображая упомянутые места или явления.

Для тех, кто не сможет прийти на открытие выставки, проведут онлайн-трансляцию. Среди зрителей также разыграют подарочные издания из двух томов: «Остров Сахалин» Чехова и «Каторга» Дорошевича, которые выпустили ограниченным тиражом.