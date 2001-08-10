Сахалинский Чехов-центр будет покажет онлайн-спектакль

Сахалинский Чехов-центр на время карантина будет транслировать спектакли на своем YouTube-канале. Об этом сообщает astv.ru.

Напомним, личное посещение театра, концерты и спектакли, запланированные к проведению в залах свыше 100 посадочных мест, отменены. Это связано с профилактикой коронавируса. Приобретенные билеты зрители могут вернуть или обменять в кассах.

Какие именно постановки будут показаны - решают зрители. Свои пожелания они писали в Instagram Чехов-центра. По итогам голосования первым онлайн-спектаклем станет «Скупой». Трансляция начнется 27 марта в 20:00 и будет приурочена к празднованию Всемирного дня театра.