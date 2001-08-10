Онлайн спектакли показывает сахалинский Чехов-центр

Для сахалинцев и курильчан организовали онлайн-показы спектаклей. На своем YouTube-канале их проводит Чехов-центр. Первый показ комедии «Скупой» приурочили к празднованию Всемирного дня театра, его посмотрели свыше 900 человек, сообщили ТИА "Острова" в правительстве области.

– Несмотря на ограничения, связанные с карантином, мы продолжаем оказывать услуги в сфере культуры и радовать зрителей театральными постановками, – отметила министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик. – Сегодня предлагаем вниманию жителей онлайн-трансляции спектаклей из золотого фонда Чехов-центра с участием народных и заслуженных артистов театра. Подобраны разноплановые постановки, которые будут понятны и интересны абсолютно всем.

Накануне, 2 апреля, на YouTube-канале Чехов-центра состоялся показ драмы «Наследство». Спектакль вошел в конкурсную программу театрального фестиваля «Ново-Сибирский транзит» и ранее был показан в Иркутске на Х Международном театральном фестивале современной драматургии имени А. Вампилова.

Самую смешную комедию о театре «Шум за сценой» представят 5 апреля. В Чехов-центре постановку осуществил заслуженный деятель искусств РФ Игорь Гуревич. В главных ролях ранее блистали легенды островной сцены: Клара Кисенкова, Владимир Абашев, Александр Ульянов, Андрей Кошелев.

Седьмого апреля сахалинцы увидят спектакль «Играем преступление» по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». История о душевных страданиях нищего студента Раскольникова, ради идеи убившего старуху-процентщицу и ее сестру, сегодня звучит особенно остро. В современном обществе, где стерлись границы нравственных законов, довольно сложно понять, что является преступлением и каким будет наказание для каждого из героев спектакля.

Сентиментальную комедию «Так же, как все» можно будет увидеть 9 апреля. Зрителей ждет неизбитый сюжет с тонким юмором в узнаваемых ситуациях.

А 12 числа в онлайн-режиме будет доступна тонкая лиричная история «Прекрасное далёко» – о жизни и смерти, о вечных поисках человеческой души. Все действующие лица пьесы – ангелы, мечтающие вернуться обратно в жизнь – далекую и прекрасную. Герои проходят долгий путь, прежде чем понять, что самое ценное – это то, что происходит с человеком здесь и сейчас, и пока человек жив – он свободен, а, стало быть, счастлив.

Показы можно посмотреть по ссылке. Начало каждого - в 19:00.