Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» зовет в гости в сети. В учреждении реализуют проект «Экспонат-онлайн». В небольших видеосюжетах сотрудники рассказывают истории предметов, интересные факты о музее.

Зрители уже могут посмотреть шесть роликов: «Книга «Остров Сахалин», «Медицинские предметы семьи Чеховых», «Рама от маяка Жонкиер», «Штурвал конца XIX – начала XX вв.», «Сундук конца XIX – XX вв.», «Издания книги «Остров Сахалин». Они доступны на видеохостинге YouTube или на сайте учреждения: http://chekhov-book-museum.ru/news/post/1276/ .

– Это не всё, что мы готовы показать. Планируем в течение апреля выпустить ещё ряд похожих сюжетов. Мы отсняли их заранее, чтобы постепенно монтировать и публиковать в сети, – рассказала директор музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фирсова. – Хотим продолжать знакомить посетителей с фондами нашего музея. Будем надеяться, что эти видеоматериалы люди с удовольствием будут смотреть.

Кроме того, зрители могут принять участие в интеллектуальных викторинах. Чтобы ответить на вопрос от сотрудника музея, надо посмотреть видео. После этого пользователю предлагается оставить свой комментарий в социальных сетях учреждения, в течение суток с момента выхода ролика. Первые пять человек, правильно ответившие на вопрос, получат подарок. Награждение победителей викторин состоится в первые дни открытия музея, об этом сообщат дополнительно.

Очередное видео с викториной выйдет сегодня, 10 апреля, в 18:00.

Кроме проекта «Экспонат-онлайн» для виртуальных посетителей предлагают три экскурсии: «Чеховский Сахалин», «Старообрядцы на Сахалине» и «Впустите меня на остров». Их также можно оценить на сайте учреждения.