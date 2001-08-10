Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» зовет в гости в сети
Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» зовет в гости в сети. В учреждении реализуют проект «Экспонат-онлайн». В небольших видеосюжетах сотрудники рассказывают истории предметов, интересные факты о музее.
Зрители уже могут посмотреть шесть роликов: «Книга «Остров Сахалин», «Медицинские предметы семьи Чеховых», «Рама от маяка Жонкиер», «Штурвал конца XIX – начала XX вв.», «Сундук конца XIX – XX вв.», «Издания книги «Остров Сахалин». Они доступны на видеохостинге YouTube или на сайте учреждения: http://chekhov-book-museum.ru/news/post/1276/ .
– Это не всё, что мы готовы показать. Планируем в течение апреля выпустить ещё ряд похожих сюжетов. Мы отсняли их заранее, чтобы постепенно монтировать и публиковать в сети, – рассказала директор музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фирсова. – Хотим продолжать знакомить посетителей с фондами нашего музея. Будем надеяться, что эти видеоматериалы люди с удовольствием будут смотреть.
Кроме того, зрители могут принять участие в интеллектуальных викторинах. Чтобы ответить на вопрос от сотрудника музея, надо посмотреть видео. После этого пользователю предлагается оставить свой комментарий в социальных сетях учреждения, в течение суток с момента выхода ролика. Первые пять человек, правильно ответившие на вопрос, получат подарок. Награждение победителей викторин состоится в первые дни открытия музея, об этом сообщат дополнительно.
Очередное видео с викториной выйдет сегодня, 10 апреля, в 18:00.
Кроме проекта «Экспонат-онлайн» для виртуальных посетителей предлагают три экскурсии: «Чеховский Сахалин», «Старообрядцы на Сахалине» и «Впустите меня на остров». Их также можно оценить на сайте учреждения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Правительство поддержало предложение «Единой России» и увеличило максимальную сумму ипотеки для получения «кредитных каникул»
10:12 Сегодня Сахалинцы смогут проверить свои знания о космосе в онлайн-викторине
10:42 Сегодня Музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» зовет в гости в сети
11:32 Сегодня Сахалинцев приглашают к участию в интерактивной выставке, посвященной Победе в Великой Отечественной войне
11:04 6 Апреля Без холодной воды останется часть Южно-Сахалинска
14:12 6 Апреля Пятерых сахалинцев отправляют в инфекционную больницу
13:42 7 Апреля Еще троих сахалинцев вылечили от коронавируса
13:12 7 Апреля Стали известны новые даты проведения ЕГЭ
16:22 16 Марта Противопаводковые мероприятия начались в Южно-Сахалинске
12:43 16 Марта ВОЗ рекомендует не пользоваться наличными из-за коронавируса
17:02 1 Апреля В Сахалинской области подтвердили еще один случай коронавируса
10:32 3 Апреля Карантин в России продлили до 30 апреля
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
- 12:42 18 Марта «Аэрофлот» и «Ростех» спорят, кому будет принадлежать «Аврора»
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?