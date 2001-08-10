Сахалинская областная библиотека приглашают принять участие в конкурсе всех, кто пишет про любовь

Литературный конкурс стихов и малой прозы о любви «Солнечный удар» к 150-летию со дня рождения классика русской литературы Ивана Бунина объявляет Сахалинская областная универсальная научная библиотека с 15 апреля.

В конкурсе может принять участие любой автор, пишущий на русском языке, без возрастных и географических ограничений. Произведения, посвящённые такой тонкой и животрепещущей теме как любовь, способные вызвать читательское сопереживание, будут по достоинству оценены жюри конкурса в составе сахалинских писателей и библиотекарей.

Конкурсные материалы принимаются в электронном виде по адресу chtenie@libsakh.ru с пометкой «Конкурс. Солнечный удар» до 25 декабря, сообщили в сахалинской областной библиотеке.



Телефон для справок + 7 (4242) 45-25-02.

Лучшие творческие работы войдут в короткий список конкурса и в сборник «Солнечный удар».