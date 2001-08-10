«Библионочь» на Сахалине впервые пройдет в режиме онлайн
Ежегодная всероссийская акция, посвященная Великой Победе, пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 25 апреля с 18.00 до 22.00. В этом году в связи с пандемией коронавируса акция впервые состоится в режиме онлайн и будет доступна для зрителей на YouTube–канале библиотеки.
Откроет прямую трансляцию областной министр культуры и архивного дела Нонна Лаврик. Далее зрителей ждут лекции от писателя Николая Тарасова и краеведа Игоря Самарина, онлайн-марафон «#75 слов Победы» и онлайн-квартирник от сахалинских бардов «Память нашей Победы».
Жители области смогут стать непосредственными участниками акции, отправив организаторам отзыв о прочитанных на самоизоляции книгах, задав вопросы лекторам в режиме реального времени.
В рамках мероприятия на сайте www.libsakh.ru все желающие смогут посмотреть различные мероприятия, записанные специально для «Библионочи». Это мастер-классы, интеллект–игры, обзоры литературы и прессы военных лет, а также обзор книг из редкого фонда. Сахалинцы смогут познакомиться с виртуальными выставками, принять участие в онлайн-викторинах и узнать много нового и интересного.
Участники конкурса трехстиший хайку «На кончике вишневого лепестка» и проекта «Послания через года» также смогут увидеть свои работы на сайте библиотеки. Для тех, кто предпочитает социальные сети, в официальном Instagram СахОУНБ также будут прямые включения.
Новый формат акции позволит растянуть «Библионочь» на несколько дней и познакомиться со всеми площадками.
Полная программа акции размещена на сайте областной универсальной научной библиотеки.
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