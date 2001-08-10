Сахалинцев приглашают принять участие в онлайн-марафоне, посвящённом 75-летию Великой Победы

Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих стать участником онлайн-марафона. Для этого необходимо до 20 апреля заполнить анкету, снять небольшое видео и разместить его на своих страничках в социальных сетях. Количество видеороликов не ограничивается. Главное условие – выложить видео в сеть не ранее 25 апреля с хэштегами акции #75словПобеды и #библионочь2020.

В начале видео участникам необходимо представиться, назвать свой город, а затем зачитать отрывок из книги, письмо героя войны, письмо ветерана или рассказать зрителям историю, связанную с выбранной книгой или письмами, а может быть, героями, упомянутыми в них. Технические требования к видеоролику – продолжительность до 3 минут, горизонтальное расположение в формате MOV, MP4 или AVI.

Все видео будут последовательно подгружаться в ленту на сайт «Библионочи». Результатом марафона станет «полка» Библиотеки Победы с воспоминаниями, историями и материалами участников в Национальной электронной библиотеке (НЭБ). Все вопросы по участию в акции можно задавать по телефону +7 (4242) 45-25-15.

Подробности акции можно посмотреть по ссылке: http://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/news/instrukciya-dlya-uchastiya-v-marafone-75slovpobedy