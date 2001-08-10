Тихоокеанское
информационное агентство
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16:32, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Онлайн-концерты органной музыки проводят для сахалинцев в социальных сетях

Онлайн-концерты органной музыки проводят для сахалинцев в социальных сетях в период самоизоляции из-за коронавируса.
 
Очередное исполнение кельтских произведений и Баха состоится сегодня, 15 апреля, в 20:00. Эфир можно посмотреть в Instagram или на YouTube-канале.
 
В православную Пасху в воскресенье, 19 апреля, состоится концерт "Японская музыка и Zimmerman". Начало в 19:00 
 
В этот же день в 20:00 пройдет прямой эфир с органисткой и карельонисткой из Москвы Олесей Ростовской, сообщил католический священник Роберт Балек. 

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