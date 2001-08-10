Сахалинский Чехов-центр продолжает онлайн-трансляцию спектаклей
Сахалинский Чехов-центр продолжает онлайн-трансляцию спектаклей. Как сообщила пресс-служба театра, сотрудники сформировали расписание показов, которые зрители смогут увидеть на YouTube-канале до конца апреля.
- 16 апреля 19:00 - комедия «Прибайкальская кадриль»
- 17 апреля 19:00 - концерт «Музыка нас связала»
- 18 апреля 12:00 - сказка «ЧуднОе представление, или Что-то будет!»
- 19 апреля 19:00 - комедия «Лисистрата»
- 21 апреля 19:00 - историческая драма «Невельской»
- 23 апреля 19:00 - комедия «№ 13»
- 24 апреля 19:00 - эскиз «Молоко»
- 25 апреля 12:00 - сказка «Кот в сапогах»
- 26 апреля 19:00 - трагифарс «Визит старой дамы»
- 28 апреля 19:00 - пьеса в 2х действиях «Очень простая история»
- 30 апреля 19:00 - комедия «Ханума»
Параллельно с показами спектаклей Чехов-центр запустил несколько онлайн-проектов, показы которых проходят в социальных сетях театра, а также на YouTube-канале.
Так, в проекте #оставайтесьдома артисты снимают креативные видеоролики из своих квартир, показывая наглядно, чем они занимаются в изоляции.
В проекте «Дети-детям. Чехов-центр» дети работников театра сняли в домашних условиях видеоролики, где они читают любимые произведения русской литературы.
Еще один проект «Один дома: 20 ответов о личном» стартовал накануне. Зрители Чехов-центра в течение недели присылали вопросы и теперь артисты записывают ответы на них в формате «самоинтервью».
Напомним, показ спектаклей отменен до 1 июня 2020 года. Деньги за купленные на них билеты будут возвращены в полном объеме после открытия касс.
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