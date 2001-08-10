Сахалинский Чехов-центр продолжает онлайн-трансляцию спектаклей. Как сообщила пресс-служба театра, сотрудники сформировали расписание показов, которые зрители смогут увидеть на YouTube-канале до конца апреля.

16 апреля 19:00 - комедия «Прибайкальская кадриль»

17 апреля 19:00 - концерт «Музыка нас связала»

18 апреля 12:00 - сказка «ЧуднОе представление, или Что-то будет!»

19 апреля 19:00 - комедия «Лисистрата»

21 апреля 19:00 - историческая драма «Невельской»

23 апреля 19:00 - комедия «№ 13»

24 апреля 19:00 - эскиз «Молоко»

25 апреля 12:00 - сказка «Кот в сапогах»

26 апреля 19:00 - трагифарс «Визит старой дамы»

28 апреля 19:00 - пьеса в 2х действиях «Очень простая история»

30 апреля 19:00 - комедия «Ханума»

Параллельно с показами спектаклей Чехов-центр запустил несколько онлайн-проектов, показы которых проходят в социальных сетях театра, а также на YouTube-канале.

Так, в проекте #оставайтесьдома артисты снимают креативные видеоролики из своих квартир, показывая наглядно, чем они занимаются в изоляции.

В проекте «Дети-детям. Чехов-центр» дети работников театра сняли в домашних условиях видеоролики, где они читают любимые произведения русской литературы.

Еще один проект «Один дома: 20 ответов о личном» стартовал накануне. Зрители Чехов-центра в течение недели присылали вопросы и теперь артисты записывают ответы на них в формате «самоинтервью».

Напомним, показ спектаклей отменен до 1 июня 2020 года. Деньги за купленные на них билеты будут возвращены в полном объеме после открытия касс.