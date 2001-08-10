Тихоокеанское
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17:12, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинский Чехов-центр продолжает онлайн-трансляцию спектаклей

Сахалинский Чехов-центр продолжает онлайн-трансляцию спектаклей. Как сообщила пресс-служба театра, сотрудники сформировали расписание показов, которые зрители смогут увидеть на YouTube-канале до конца апреля.

  • 16 апреля 19:00 - комедия «Прибайкальская кадриль»
  • 17 апреля 19:00 - концерт «Музыка нас связала»
  • 18 апреля 12:00 - сказка «ЧуднОе представление, или Что-то будет!»
  • 19 апреля 19:00 - комедия «Лисистрата»
  • 21 апреля 19:00 - историческая драма «Невельской»
  • 23 апреля 19:00 - комедия «№ 13»
  • 24 апреля 19:00 - эскиз «Молоко»
  • 25 апреля 12:00 - сказка «Кот в сапогах»
  • 26 апреля 19:00 - трагифарс «Визит старой дамы»
  • 28 апреля 19:00 - пьеса в 2х действиях «Очень простая история»
  • 30 апреля 19:00 - комедия «Ханума»

Параллельно с показами спектаклей Чехов-центр запустил несколько онлайн-проектов, показы которых проходят в социальных сетях театра, а также на YouTube-канале.

Так, в проекте #оставайтесьдома артисты снимают креативные видеоролики из своих квартир, показывая наглядно, чем они занимаются в изоляции.

В проекте «Дети-детям. Чехов-центр» дети работников театра сняли в домашних условиях видеоролики, где они читают любимые произведения русской литературы.

Еще один проект «Один дома: 20 ответов о личном» стартовал накануне. Зрители Чехов-центра в течение недели присылали вопросы и теперь артисты записывают ответы на них в формате «самоинтервью».

Напомним, показ спектаклей отменен до 1 июня 2020 года. Деньги за купленные на них билеты будут возвращены в полном объеме после открытия касс.

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