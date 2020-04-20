На онлайн-лекцию «Чехов и Шекспир» приглашает музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»

В день рождения Вильяма Шекспира 23 апреля виртуальных посетителей музея познакомят с литературным влиянием английского драматурга эпохи Возрождения на творчество А. П. Чехова.

Имя Вильяма Шекспира было очень авторитетно как для самого А. П. Чехова, так и для его героев, и всегда произносилось в ряду величайших писателей и философов человечества. В свою очередь, А. П. Чехова часто сравнивают с его английским предшественником, считают продолжателем традиций Шекспира. Пьесу «Чайка» Чехова многие литературоведы называют «шекспировской», а героя Иванова в одноименной драме зовут «русским Гамлетом». Упоминания имени великого Шекспира и его героев находим в письмах А. П. Чехова, рассказах, повестях и даже его книге «Остров Сахалин».

Лекцию прочитает ведущий шекспировед, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы Сахалинского государственного университета Дорофеева Лариса Владимировна. Все желающие смогут задать вопросы лектору в чате и получить на них ответы онлайн.

На Лектории Литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» каждый месяц ведущие ученые Сахалинской области знакомят посетителей с разными аспектами, связанными с творчеством А. П. Чехова, книгой «Остров Сахалин», литературным и историческим краеведением. Большим успехом у посетителей в юбилейном чеховском году пользовались лекции, прочитанные литературоведами Викторией Чудиновой, Еленой Иконниковой и историком Игорем Самариным.

Напомним, в 2020 году отмечается 160-летие А.П. Чехова, 130-летие его сахалинской поездки и 125-летие со дня выхода книги «Остров Сахалин» отдельным изданием. На музейном Лектории каждый месяц ведущие ученые Сахалинской области будут знакомить посетителей с разными аспектами, связанными с творчеством А. П. Чехова, книгой «Остров Сахалин», литературным и историческим краеведением.

Начало лекции 23 апреля в 17:00, сообщили организаторы.

Онлайн-трансляция лекции доступна по ссылке: https://youtu.be/shfHyHqGAis