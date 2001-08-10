Сахалинцы увидят самую маленькую книгу областной библиотеки

Выставку, посвящённую 150-летию со дня рождения Владимира Ленина, создателя первого в мире социалистического государства разместили на сайте сахалинской областной библиотеки. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Представленные материалы познакомят с малоизвестными гранями деятельности Ленина и раскроют его отношение к культуре, искусству и литературе. На сайте доступен обзор уникальных изданий из фонда особо ценных и редких документов СахОУНБ.

Среди изданий, представленных на выставке - «Ленин о культуре и искусстве», «Что писал и говорил Ленин о библиотеках», «Вашим, товарищ, сердцем и именем...: писатели и деятели искусства мира о В. И. Ленине», а также миниатюрные книги «Пермская Лениниана», «Песни революционного подполья», «Ленин о Толстом». В экспозиции есть и самая маленькая книга библиотеки – отрывок из поэмы В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин».

Выставка доступна на сайте библиотеки в рубрике «Ресурсы» подраздела «Электронные выставки» и на YouTube-канале.