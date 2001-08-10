Невельчан приглашают в проект «Голос Победы»

В честь 75-годовщины Победы в Великой Отечественной Войне жителей Невельского района приглашают принять участие в проекте «Голос Победы», организованный ДК «Шахтер» с. Горнозаводск. Для участия необходимо сделать аудио или видеозапись с прочтением стихотворения о войне или поздравительного стиха с Днем Победы и отправить его в группу WhatsApp проект «Голос Победы» (ссылка на добавление в группу https://chat.whatsapp.com/FUhYFCWZFoSJLA2wLnbwqf)

Возрастные категории участников разделены на четыре группы - 3-7 лет; 8-12 лет; 13-18 лет; 19 и старше. Требования к записям: аудио или видеозапись должна быть хорошего качества. На ней не должно быть никаких посторонних звуков. Аудио или видеозапись необходимо подписать по образцу: автор и наименование произведения; Ф.И.О. участника; возраст участника; руководителя; электронный почтовый адрес (для получения сертификата участника и диплома).

Критерии оценки декламаций: грамотное, четкое произношение слов, чистота речи; использование средств выразительного чтения (логических ударений, темпа, тембра, интонирования, эмоционально-экспрессивной окрашенности); оригинальность исполнения; техническое качество записи (отсутствие шумов и фоновых звуков, которые могут мешать восприятию голоса). Для участия в проекте «Голос Победы» аудио и видеозаписи присылать не позднее 4 мая 2020 года. Все участники получат сертификаты (в электронном виде). Победители награждаются дипломами (в электронном виде) и памятными подарками. Лучшие записи примут участие в праздничном радио-концерте, который будет транслироваться на Площади Дома культуры «Шахтер» с. Горнозаводск 9 мая 2020 года в течение всего дня.