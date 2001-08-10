Первая «Библионочь» в онлайн-режиме привлекла более 6 тысяч сахалинцев
Первая «Библионочь» в онлайн-режиме привлекла более 6 тысяч сахалинцев. Ежегодную всероссийскую акцию в этот раз посвятили 75-летию Победы. В прямом эфире можно было увидеть виртуальные выставки, конкурс хайку, поучаствовать в лекциях и викторинах.
Специалисты региональных библиотек с энтузиазмом восприняли возможность провести «Библионочь» в новом формате.
– В этом году сахалинцы и курильчане, не выходя из дома, смогли принять участие в большом количестве мероприятий, познакомиться с новыми формами библиотечно-информационного обслуживания. Тысячи людей, удаленно присоединившиеся к «Библионочи», – это лучшее подтверждение того, что такая форма мероприятия востребована и продолжит свое существование, совершенствуясь год от года, – отметила министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.
На сайте областной универсальной научной библиотеки прямая трансляция проходила с 18 до 22 часов. За эту «Библионочь» сахалинцы увидели онлайн-марафон «75 слов Победы», интернет-квартирник от сахалинских бардов, работы участников конкурса трехстиший хайку «На кончике вишневого лепестка».
В прямом эфире прошли лекции, которые также транслировались в аккаунте библиотеки в Инстаграм. Поэт, ответственный секретарь сахалинской писательской организации Николай Тарасов рассказал о творчестве островных авторов, писавших о Второй мировой войне и Великой Победе. Историк и краевед Игорь Самарин выступил с лекцией «Остров Монерон». У зрителей была возможность в режиме реального времени задать писателям вопросы.
Большой интерес сахалинцев вызвали онлайн-викторины и игры военной тематики. Участникам предстояло взломать цифровой код и отправить «радиограмму» в штаб.
На сайте библиотеки разместили информационные материалы с онлайн-трансляции, которые все желающие могут посмотреть в записи. Это обзоры литературы и прессы военных лет, книг из редкого фонда, мастер-классы и виртуальные выставки.
Не остались в стороне и другие сахалинские учреждения. Областная специальная библиотека для слепых подготовила обзор книжной выставки «Победа в сердце каждого», а в виртуальном кинозале показали документальный фильм с тифлокомментированием «Они слышали смерть (Слухачи)».
Для юных любителей книг областная детская библиотека представила виртуальные выставки «В книжной памяти мгновения войны» и «Мы сами себе выбираем и песни и судьбы... Жизнь и творчество Булата Окуджавы», а также громкие чтения рассказов о войне. Прошла видеовстреча с сахалинскими писателями Еленой Долгих и Натальей Капустюк.
Все мероприятия были организованы с помощью онлайн-ресурсов библиотек: официальных сайтов, YouTube-каналов и аккаунтов в социальных сетях.
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