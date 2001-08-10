Гарик Сукачев снимет документальный фильм о Сахалине

Гостями YouTube-трансляции “Одни дома” телеканала Кино ТВ 6 мая стали музыкант, актер и режиссер Гарик Сукачев и актриса Ирина Пегова. Гости поделились творческими планами и обсудили проекты, которые не остановились на время карантина. Об этом пишет Кинобизнес.

Так, Гарик Сукачев рассказал, что уже начал подготовку нового документального фильма о Сахалине.

“Я хочу снимать следующий документальный фильм. Хочу его снимать на Сахалине. И мы как раз занимаемся подготовкой, это и всякая бумажная волокита, обмен письмами с Русским географическим обществом, конечно, прежде всего, с Сахалином. Какие-то материалы смотрю. Буквально сейчас заказали по почте большую книгу о Сахалине, которая была написана в начале XX века. Она уже пришла, просто нужно будет доехать до почты, когда пройдут все праздники. Есть чем заниматься. Надеюсь, в июне отменят этот режим самоизоляции. Я как раз хотел во второй половине июня улететь туда на две недели на отсмотр натуры”, - поделился Гарик.

“Я очень люблю Сахалин, – добавляет музыкант. - И я сделал фильм о Чуйском тракте, который называется "То, что во вне". Я проехал весь Чуйский тракт до монгольской границы на мотоцикле. И здесь я также хочу проехать весь остров Сахалин. Это колоссальное историческое место. Помимо того, что оно необыкновенной красоты, это место огромной истории, и не только России, но и Японии, и древнейших народов, прежде всего, айнов, которые там жили. Поэтому, когда мы там были прошлой зимой, я в очередной раз был в восторге и сказал, что следующий документальный фильм я хочу делать только здесь”.