Сахалинцев и курильчан приглашают на виртуальные площадки «Ночи музеев»
Сахалинцев и курильчан приглашают на виртуальные площадки «Ночи музеев». Всероссийская акция состоится 16 мая. Впервые из-за пандемии коронавируса островные учреждения культуры не смогут принять посетителей в своих залах. Все мероприятия пройдут онлайн.
В этом году в программе – виртуальные экскурсии, викторины, тематические мастер‐классы, интерактивные программы, творческие занятия, лекции и много другое.
– Наши музеи как всегда подготовили обширную культурную программу. В «Ночь музеев» они приятно удивят посетителей не только новизной мероприятий, но и уникальной интерактивной составляющей, – отметила Нонна Лаврик, министр культуры и архивного дела Сахалинской области.
Старт «Ночи музеев» даст флешмоб #каталогмузейдома. Сахалинцам и курильчанам предлагают поучаствовать в конкурсе и создать свой виртуальный каталог предметов. Для этого фотографию главной семейной реликвии нужно выложить в Instagram с хештегом #каталогмузейдома. Победителем станет участник, чья фотография наберет больше всего «лайков». Победителя объявят на сайте областного министерства культуры и архивного дела 8 июля, в День семьи, любви и верности. Автор самого популярного фото получит специальный приз от организаторов акции.
«Ночь музеев» проводится в Сахалинской области ежегодно с 2007 года. Это мероприятие вызывает большой интерес у жителей и гостей области и собирает на музейных площадках тысячи посетителей за одну ночь.
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