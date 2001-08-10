Конкурс экологических подделок прошел в Невельске

Районный конкурс экологических поделок из бытового мусора «Классные штучки из мусорной кучки!» состоялся с 12 марта по 10 мая. Конкурс проводился Невельским историко-краеведческим музеем в рамках Международного дня Земли. Традиционно этот праздник отмечается 22 апреля. Эта дата выбрана ООН неслучайно: с этого времени природа начинает пробуждаться и постепенно обновляться. На конкурс было представлено 68 работ. Радуют неисчерпаемая фантазия и творческие способности конкурсантов: из вещей, которые отправляются в мусорное ведро (пластиковые бутылки, одноразовые ложки, контейнеры из-под яиц, капсулы из-под киндер-сюрпризов, старый башмак и т.д.) на конкурс были представлены декоративные украшения, игрушки, канцелярские принадлежности, предметы декора, арт-объекты. Работы отличались разнообразием используемого материала, который можно было бы выкинуть. Но вместо этого у каждого конкурсанта мусор в руках превратился в красоту. Конкурс получился познавательным, практичным и результативным. Творческое развитие детей в ходе совместно организованного досуга с родителями - один из главных факторов успешности формирования экологического сознания и воспитания. Неповторимые творения из мусора - подтверждение тому, что наши юные конкурсанты сделали выводы о том, как человек должен относиться к природе и природным ресурсам, как продлить жизнь нашей планеты.

Подведение итогов районного конкурса экологических поделок из бытового мусора «Классные штучки из мусорной кучки!» состоялось 16 мая 2020 года в рамках проведения Всероссийской акции «Ночь музеев».

Жюри дистанционно оценила конкурсные работы и определила победителей и призеров:

в возрастной категории до 7 лет:

диплом 3 степени - Прямикова Варвара (д/с «Золотая рыбка» г.Невельска), за поделку «Мир духовных человечков»;

диплом 2 степени - Ерошенко Полина, Страхова София, Михайлов Даниил (д/с «Журавушка» г.Невельска) за поделку «Дружная семья» и Гапуненко Тимофей (д/с «Золотая рыбка» г.Невельска) за поделку «Ежик на поляне»;

диплом 1 степени - Асафова София (д/с «Малышка» г.Невельска)за поделку «Рыбка»;

в возрастной категории от 7 до 12 лет:

диплом 3 степени - Пырегов Никита (МБОУ «СОШ №2 г.Невельска») за поделку «Праздник к нам приходит» и Капран Роберт (МБОУ «СОШ №2 г.Невельска») за поделку «Мадам Брошкина»;

диплом 2 степени - Черненко Алексей и Атяшев Ярослав (Центр детского творчества г.Невельска) за поделку «Орлан белохвостый»;

диплом 1 степени - Куцуба Дмитрий ( МБОУ «СОШ №2 г.Невельска») за поделку «Сивуч».

Победители и призеры получат также памятные призы, а все участники конкурса -сертификаты. Все представленные на конкурс работы будут оформлены в выставку, с которой посетители музея смогут ознакомиться после отмены ограничительных мер на посещение музея, сообщили в отделе культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа.