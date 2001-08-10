В Невельске состоялась онлайн-акция «Ночь музеев»

Невельский историко-краеведческий музей принял участие в ежегодной Всероссийской акции «Ночь музеев» 16 мая. Ее цель - привлечение внимания многомиллионной российской аудитории к музейным шедеврам и коллекциям, истории и культурному наследию с помощью тематических мероприятий в музеях. Впервые из-за пандемии коронавируса музей не смог принять посетителей, и поэтому распахнул свои двери в онлайн-формате, чтобы прийти в каждый дом.

В Год памяти и славы, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сотрудники музея подготовили программу мероприятий о подвиге советского народа, подарившего миру Великую Победу.

Во время акции можно было посетить виртуальную выставку «Плакаты времен Великой Отечественной войны», повествующую об одном из самых важных жанров советского изобразительного искусства в военные годы. Плакаты стали повсеместным оружием с первых дней начала войны. Они били точно в цель, формировали общественное мнение, создавая четкий негативный образ врага, объединяли людей, вызывая необходимые эмоции: гнев, ярость, ненависть. Неслучайно плакаты военного времени называли «третьим фронтом» Великой Отечественной.

Знакомство с экспонатами военной поры из фондов Невельского историко-краеведческого музея состоялось в ходе виртуального лектория «История музейного предмета». Винтовка Мосина, наган, саперная лопатка, солдатская каска - все эти предметы имеют свою уникальную историю и являются свидетелями, участниками, атрибутами военного времени.

Тема Великой Отечественной войны никого не оставляет безразличным, затрагивает потаённые струны нашей души и пробуждает патриотические чувства. В этом могли убедиться гости литературной гостиной «Огонь войны души не сжёг…». В исполнении заслуженного учителя Сахалинской области, почетного гражданина Невельского городского округа Клюзовой Валентины Ивановны прозвучали стихотворения К. Симонова, А.Суркова, А.Ахматовой, А.Твардовского, Ю.Друниной, В.Высоцкого о войне. С пронзительной искренностью Валентина Ивановна рассказала о военной поэзии, об умении просто и честно говорить о самых страшных вещах и самых сокровенных мыслях.

В рамках акции состоялось онлайн-закрытие выставки «Маяки Сахалина и Курильских островов» (из фондов ММК «Победа»). На выставке были представлены подлинные предметы и оборудование сахалинских и курильских маяков, а также фотографии и схемы, позволяющие проследить историю маячного дела и узнать о судьбах людей, посвятивших себя служению ради безопасности тех, кто в море, в мирное время и в годы Великой Отечественной войны.

В изучении культуры прошлого своей страны люди, прежде всего, учатся понимать и уважать друг друга. Виртуальное путешествие в мир легенд коренных народов Сахалина, вошедшее в программу мероприятий акции, позволило прикоснуться к самобытной культуре коренных народов Сахалина, их многовековой мудрости, умению находить гармонию с природой.

Традиционно в «Ночь музеев» посетители и гости становятся участниками различных творческих мастер-классов. В этом году сотрудники музея провели в онлайн-формате творческие занятия по изготовлению в домашних условиях из подручных материалов макета танка Т-34 «Ласточка бронетанковых сил», а также объемного панно «Маяк Лопатина» в смешанной технике.

Самым любознательным была предложена онлайн - краеведческая игротека. Дети и взрослые могли поучаствовать в составлении фотопазлов с изображением исторических видов г.Невельска и всемирно известной фотографии Евгения Халдея «Знамя Победы над рейхстагом», разгадывании кроссворда «Эхо войны на карте нашей области».

Онлайн-викторина «О той войне, о той Победе!» собрала немало участников, которые внимательно следили за всем ходом мероприятий акции, ведь большинство вопросов были непосредственно связаны с материалом, подготовленным сотрудниками музея. В викторине приняло участие 82 посетителя, 10 из которых стали победителями. Все они получат памятные призы. Все материалы до сих пор доступны на сайте музея, сообщили в отделе культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа.