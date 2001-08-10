День библиотек на Сахалине отметят виртуально

Виртуальную программу к Общероссийскому дню библиотек подготовили в Сахалинской областной библиотеке. Праздник отмечают 27 мая.

Как рассказывают в областной библиотеке, дата выбрана не случайно. Именно в этот день в 1795 году была открыта первая государственная общедоступная библиотека России – Императорская публичная библиотека.

Сотрудники Сахалинской областной универсальной научной библиотеки подготовили для читателей обширную программу. 27 мая на сайте библиотеки будут размещены презентации книг и электронных ресурсов, обзоры книжных новинок и изданий, посвященных истории библиотечного дела. Любителей творчества приглашают принять участие в мастер-классе «Рисуем любимый город. Библиотека» - изобразить акварелью на открытке вид на библиотеку.

Подробно с онлайн-программой к Общероссийскому дню библиотек можно познакомиться по ссылке.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону +7 (4242) 45-25-21.