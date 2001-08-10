Тихоокеанское
информационное агентство
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16:34, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Виртуальные экскурсии на японском языке запустили в сахалинском историческом парке

Виртуальные экскурсии на японском языке запустили в сахалинском историческом парке
Исторический парк "Россия – моя история" в Южно-Сахалинске запустил первые виртуальные экскурсии на японском языке. Они расскажут посетителям о правлении русских династических семей  – Рюриковичей и Романовых.

"Авторами перевода материалов на классический "хёдзюнго" стали сотрудники парка, в том числе младший научный сотрудник Анастасия Сидоренко. Съемки и монтаж также легли на плечи музейщиков", - отметили в региональном министерстве культуры и архивного дела. 

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