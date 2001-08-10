Тихоокеанское
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13:42, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Бесплатный вход в Невельский музей организуют 1 июня

Выставка экологических поделок «Классные штучки из мусорной кучки» начнет работать  в Невельском историко-краеведческом музее 1 июня с 12.00. А с 13.00 по предварительной записи, мастер из города Долинска проведет серию мастер-классов по лепке из глины. Также, в этот день в музее пройдут творческие мастер-классы «Ветрячок» и «Цветик-семицветик». Можно прийти в музей и в другое время: целый день родители с детьми могут бесплатно посещать экспозиции и выставки.

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