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13:42, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил
Бесплатный вход в Невельский музей организуют 1 июня
Выставка экологических поделок «Классные штучки из мусорной кучки» начнет работать в Невельском историко-краеведческом музее 1 июня с 12.00. А с 13.00 по предварительной записи, мастер из города Долинска проведет серию мастер-классов по лепке из глины. Также, в этот день в музее пройдут творческие мастер-классы «Ветрячок» и «Цветик-семицветик». Можно прийти в музей и в другое время: целый день родители с детьми могут бесплатно посещать экспозиции и выставки.
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