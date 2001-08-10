Чехов-центр закроет театральный сезон 6 июня в 17:00. В завершении 89-го сезона зрители увидят комедию по знаменитому произведению Леонида Филатова "Про Федота-стрельца, удалого молодца".

Пользователи смогут посмотреть спектакль на YouTube-канале.

– 89-й театральный сезон был непростым, – отметила министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик. – Однако даже в таких условиях артисты Чехов-центра, как и все учреждения культуры, непрерывно продолжали радовать сахалинцев культурным разнообразием. Благодаря современным технологиям работа проходила в новом дистанционном формате.

Премьера спектакля "Про Федота-стрельца, удалого молодца" состоялась в октябре 2019 года. За это время постановку посетили более 4 тысяч человек. Над ее выпуском трудились художественный руководитель Чехов-центра Александр Агеев и главный художник театра Кирилл Пискунов.

Специально для спектакля композитор Николай Морозов написал музыку и научил артистов играть на народных инструментах – трещотках, бубнах, тарелках, кугиклах, калюках и жалейках.