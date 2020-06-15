Тихоокеанское
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16:42, 15.06.20 | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцам расскажут о религиозных представлениях нивхов

Сахалинцам расскажут о религиозных представлениях нивхов

Встреча в рамках проекта «Народный сахалинский гид» пройдет в сквере областной библиотеки 18 июня.

Как сообщили в СахОУНБ, в качестве эксперта перед слушателями выступит председатель совета коренных малочисленных народов Севера при администрации Южно-Сахалинска, путешественник, краевед Андрей Кафкан. Тема лекции - «Религиозные представления нивхов».

Вход свободный. Начало в 18:00.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону +7 (4242) 45-25-54.

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