Посмотреть электронную выставку, посвящённую краеведческой литературе, приглашают сахалинцев

Электронную выставку «Библиография Сахалина и Курил» подготовили в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 18 июня. Вниманию пользователей представлены библиографические указатели, отражающие литературу о Сахалинской области.

На выставке представлены пособия, подготовленные сахалинскими библиографами: универсальный текущий библиографический указатель «Литература о Сахалинской области», выпускаемый СахОУНБ с 1968 года, биобиблиографическая серия «Деятели Сахалинской области», наиболее полный источник сведений о завершающем этапе Второй мировой войны – тематический указатель «Южно-Сахалинская и Курильская операции – заключительный этап Второй мировой войны», научно-вспомогательный указатель о коренных малочисленных народах Севера Сахалинской области «Хранители седой старины», подготовленный к 85-летию Сахалинского международного театрального центра им. А. П. Чехова указатель «Сахалинскому театралу» и многие другие.

Использование библиографических указателей поможет сахалинцам сделать интеллектуальный поиск более доступным и быстрым.

Выставка доступна на сайте библиотеке в разделе «Ресурсы», «Электронные выставки». А также на Youtube-канале библиотеки.

Справки по телефону +7 (4242) 45-25-42.