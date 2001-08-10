Невельчан приглашают на выставку «Память сердца»
В Невельском историко-краеведческом музее открылась выставка "Память сердца"- второй выставочный проект, организованный Сахалинским областным художественным музеем при поддержке компании "Сахалин Энерджи" в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На выставке представлено 26 произведений живописи и графики, из фондов Дальневосточного художественного музея (г. Хабаровск), созданных советскими художниками как в годы войны, так и много позже – во второй половине ХХ столетия.
Многие произведения особенно ценны тем, что выполнены они непосредственно на месте происходивших событий, по неостывшим еще впечатлениям. Каждая работа, представленная на выставке, будь то моментальная зарисовка, или проработанная в деталях гравюра, или агитационный плакат, все это — рассказ об известных и безымянных героях, о тружениках тыла, о тех, кто на передовой боролся с захватчиками. Особый блок выставки – произведения тех мастеров, которые рассказали о великой трагедии ХХ столетия условным языком символов и аллегории.
Выставка будет работать до 27 июля.
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