Сахалинцев приглашают на виртуальную экскурсию по дачам А.П. Чехова

Акция "На даче у Чеховых", посвященная Дню памяти русского писателя, состоится в сквере областной библиотеки 15 июля. Начало в 11.00.

Как сообщили в пресс-службе СахОУНБ, участникам мероприятия расскажут о главных дачах и усадьбах, описанных в русской классической литературе, а также виртуально проведут экскурсию по дачам, которыми владел Антон Павлович.

Далее гостей ждут творческие площадки, на которых они познакомятся с главными развлечениями летней дачной жизни России конца XIX – начала XX века. Это мастер-классы по рисованию, настольные и интерактивные игры, чаепитие у самовара и разговоры о литературе.

Атмосферу прошлых лет поможет создать и музыкальное сопровождение акции - сотрудник библиотеки исполнит русские романсы.

Подробности по телефонам: +7 (4242) 45-25-21, 45-25-28.