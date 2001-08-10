Проверить знания о Невской битве предлагают сахалинцам

Онлайн-тест "Путь воина", посвященный 780-летию со дня сражения Александра Невского на реке Неве, стартовал в областной библиотеке сегодня, 22 июля.

Как сообщили в СахОУНБ, любой желающий, ответив на вопросы теста, сможет проверить свои знания о значимом событии в истории российского государства.

Тест доступен на сайте библиотеки в разделе "События", подразделе "Конкурсы и проекты". Его можно пройти до 22 августа.

Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-22.